Шакур Стивенсон: я бы не хотел видеть бой Кроуфорда против Энниса

Чемпион мира по версии WBC в лёгком весе Шакур Стивенсон считает, что всеми ожидаемый бой между бывшим абсолютным чемпионом мира в двух весовых категориях Теренсом Кроуфордом и действующим чемпионом по версии IBF в полусреднем весе Джароном Эннисом не стоит проводить, потому как это будет не равный бой.

«Я бы никогда не хотел увидеть этот бой. Думаю, что это просто две разные эпохи, два разных времени. Я знаю, что они здесь и сейчас в одно и то же время являются топовыми бойцами, но думаю, что Кроуфорд уже в самом конце своей эры.

У него, вероятно, есть ещё один или два боя, и это не один из тех боёв, которые я хочу видеть. Я бы предпочёл увидеть его бой с «Канело» Альваресом», — приводит слова Стивенсона Boxing Scene.

Напомним, Эннис в ночь с 9 на 10 ноября в США успешно защитил свой титул, во второй раз победив единогласным решением судей Карена Чухаджяна.