Александр Волкановски призвал Джона Джонса провести бой против Тома Аспиналла

Бывший чемпион UFC в полулёгком весе Александр Волкановски считает, что действующему обладателю титула чемпиона UFC в тяжёлой весовой категории Джону Джонсу после возможной победы над экс-чемпионом Стипе Миочичем необходимо провести бой против временного чемпиона Тома Аспиналла, иначе его нельзя считать полноправным лидером тяжёлого дивизиона.

«Его сложно считать настоящим чемпионом, потому что в тяжёлом дивизионе есть временный чемпион — Том Аспиналл. Нужно ли ему драться с ним для того, чтобы подтвердить своё нереальное наследие? Думаю, что не особо. Но если он хочет, чтобы его считали полноправным двойным чемпионом, ему необходимо встретиться с Аспиналлом. Том — сильный боец и настоящий тяжеловес», — приводит слова Волкановски BJ Penn.

Напомним, Джонс свой следующий бой проведёт 16 ноября в Нью-Йорке (США) против экс-чемпиона Стипе Миочича в главном событии турнира UFC 309.