Дэвид Бенавидес и Дэвид Моррелл планируют бой на 1 февраля в Лас-Вегасе

Обладатель временного титула WBC в полутяжёлом и втором среднем весе Дэвид Бенавидес и один из ведущих полутяжеловесов, кубинец Дэвид Моррелл, планируют провести бой между собой 1 февраля в Лас-Вегасе (США) на арене знаменитой «Т-Мобайл». Об этом сообщает портал Boxing Scene.

Бенавидес свой последний бой проводил в июне 2024 года, где он одержал победу единогласным решением судей над украинским экс-чемпионом Александром Гвоздиком.

Что касается Моррелла, то он предыдущий поединок провёл в августе 2024 года и победил там единогласным решением судей американца с сербскими корнями Радивое Калайджича.