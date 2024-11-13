Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Дмитрий Бивол получил в подарок от президента Кыргызстана раритетный автомобиль

Дмитрий Бивол получил в подарок от президента Кыргызстана раритетный автомобиль
Дмитрий Бивол
Комментарии

Бывший чемпион мира в полутяжёлой весовой категории Дмитрия Бивол получил в подарок от президента Кыргызстана Садыра Жапарова раритетный автомобиль Rolls-Royce Silver Shadow II.

Напомним, Бивол свой последний бой проводил 12 октября 2024 года в Саудовской Аравии, где он потерпел поражение большинством судейских голосов в 12-раундовом противостоянии с абсолютным чемпионом мира в полутяжёлом дивизионе Артуром Бетербиевым.

Для Бивола поражение в этом поединке стало первым в карьере, в то время как Бетербиев стал первым в истории абсолютным чемпионом полутяжёлого веса, который владеет сразу шестью титулами (WBC, WBA Super, IBF, WBO, IBO и The Ring).

Материалы по теме
Малиньяджи: никто в боксе не считает Бетербиева победителем в бою с Биволом
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android