Дмитрий Бивол получил в подарок от президента Кыргызстана раритетный автомобиль

Бывший чемпион мира в полутяжёлой весовой категории Дмитрия Бивол получил в подарок от президента Кыргызстана Садыра Жапарова раритетный автомобиль Rolls-Royce Silver Shadow II.

Напомним, Бивол свой последний бой проводил 12 октября 2024 года в Саудовской Аравии, где он потерпел поражение большинством судейских голосов в 12-раундовом противостоянии с абсолютным чемпионом мира в полутяжёлом дивизионе Артуром Бетербиевым.

Для Бивола поражение в этом поединке стало первым в карьере, в то время как Бетербиев стал первым в истории абсолютным чемпионом полутяжёлого веса, который владеет сразу шестью титулами (WBC, WBA Super, IBF, WBO, IBO и The Ring).