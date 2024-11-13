Леон Эдвардс планирует следующий бой 22 марта в Лондоне

Бывший чемпион UFC в полусреднем весе Леон Эдвардс заявил на своей странице в социальных сетях, что планирует свой следующий бой на 22 марта в Лондоне, где пройдёт турнир UFC Fight Night 256.

Последний бой Эдвардса состоялся в июле 2024 года, где он потерпел поражение единогласным решением судей в пятираундовом противостоянии с ныне действующим чемпионом UFC в полусреднем дивизионе Белалом Мухаммадом.

Несмотря на это поражение, Эдвардс продолжает оставаться в рейтинге полусредней весовой категории на первой позиции. За плечами Эдвардса 27 проведённых боёв (22 победы, четыре поражения и один поединок признан несостоявшимся).