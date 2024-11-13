Эрик Андерс: если бы я не употреблял наркотики, то был бы чемпионом

37-летний американский средневес UFC Эрик Андерс перед своим поединком на турнире UFC 309 рассказал, как часто употреблял наркотики на протяжении жизни, и представил, каким бы он мог быть бойцом, если бы не имел этих пагубных привычек.

«Нет, я не жил под мостом, не кололся героином, не курил крэк и не делал ничего подобного. Я просто тусовался на вечеринках и часто употреблял там разные наркотики, делал бог знает что в любое время суток и спал с кем попало. Я всегда был таким — даже в школьные годы.

Я всегда чувствовал, что, пока тренируюсь, не пропускаю тренировки и выступаю относительно хорошо, это не проблема, и я могу продолжать тусоваться сколько захочу. Я не единственный, кто так делает, но, очевидно, я стал немного старше и всё осознал. Я начал спрашивать себя: «Насколько лучше я мог бы быть, если бы не наркотики?» Возможно, я бы был чемпионом», — приводит слова Андерса MMA Fighting.

Андерс на турнире UFC 309 в Нью-Йорке проведёт бой против экс-чемпиона UFC Криса Уайдмана.