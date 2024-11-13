Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Эрик Андерс: если бы я не употреблял наркотики, то был бы чемпионом

Эрик Андерс: если бы я не употреблял наркотики, то был бы чемпионом
Аудио-версия:
Комментарии

37-летний американский средневес UFC Эрик Андерс перед своим поединком на турнире UFC 309 рассказал, как часто употреблял наркотики на протяжении жизни, и представил, каким бы он мог быть бойцом, если бы не имел этих пагубных привычек.

«Нет, я не жил под мостом, не кололся героином, не курил крэк и не делал ничего подобного. Я просто тусовался на вечеринках и часто употреблял там разные наркотики, делал бог знает что в любое время суток и спал с кем попало. Я всегда был таким — даже в школьные годы.

Я всегда чувствовал, что, пока тренируюсь, не пропускаю тренировки и выступаю относительно хорошо, это не проблема, и я могу продолжать тусоваться сколько захочу. Я не единственный, кто так делает, но, очевидно, я стал немного старше и всё осознал. Я начал спрашивать себя: «Насколько лучше я мог бы быть, если бы не наркотики?» Возможно, я бы был чемпионом», — приводит слова Андерса MMA Fighting.

Андерс на турнире UFC 309 в Нью-Йорке проведёт бой против экс-чемпиона UFC Криса Уайдмана.

Материалы по теме
Джон Джонс назвал бойца UFC, заслуживающего поединка с ним
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android