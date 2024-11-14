Пресс-конференция перед боем Майк Тайсон — Джейк Пол состоится в 3:00 мск

В ночь с 13 на 14 ноября состоится финальная пресс-конференция, посвящённая боксёрскому поединку между легендарным Майком Тайсоном и популярным блогером Джейком Полом. Ориентировочное время начала мероприятия — 3:00 по московскому времени.

Бой между Майком Тайсоном и Джейком Полом возглавит боксёрский вечер 15 ноября в Арлингтоне (США). Это будет официальный поединок, который пройдёт по формуле восьми раундов по две минуты. Предыдущий официальный бой Тайсона состоялся в далёком 2005 году, когда он досрочно уступил ирландцу Кевину Макбрайду, в то время как Пол в этом году проведёт уже третий поединок.

Послужной список Тайсона состоит из 50 побед (44 нокаутом) всего при шести поражениях. Пол имеет в своём активе 11 проведённых боёв (10 побед при одном поражении).