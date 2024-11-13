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Стипе Миочич: уже давно не обращаю внимания на критику в свой адрес

Стипе Миочич: уже давно не обращаю внимания на критику в свой адрес
Стипе Миочич
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Экс-чемпион UFC в тяжёлом весе Стипе Миочич во время медиадня, посвящённого турниру UFC 309, рассказал, что уже длительное время не обращает внимания на критику в свой адрес со стороны фанатов и других лиц из мира смешанных единоборств.

UFC 2024. UFC 309, Нью-Йорк, США
Джон Джонс — Стипе Миочич
17 ноября 2024, воскресенье. 08:00 МСК
Джон Джонс
Не началось
Стипе Миочич

«В начале своей карьеры я был немного чувствителен по этому поводу. Типа ты меня не знаешь, я тебя не знаю, так почему ты говоришь обо мне дерьмо? Я получал ужасные личные сообщения и всё такое, типа: «Что с тобой не так?» Но послушай, ты же меня абсолютно не знаешь. Теперь я буквально просто перестал париться об этом, потому что понял, что они меня не знают, а я их не знаю, это несуществующие люди в моей жизни. Они просто злятся на что-то и пытаются свалить это на меня. Мне всё равно, честно говоря, что там и кто сейчас обо мне рассказывает», — приводит слова Миочича MMA Junkie.

Напомним, Миочич проведёт бой против действующего чемпиона UFC в тяжёлом весе Джона Джонса в главном событии турнира UFC 309, который пройдёт 16 ноября в Нью-Йорке.

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