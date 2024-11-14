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Джей Опетайя: сейчас происходит расцвет крузервейта

Джей Опетайя: сейчас происходит расцвет крузервейта
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Чемпион мира по версии IBF в первом тяжёлом весе Джей Опетайя считает, что сейчас его весовая категория переживает эпоху расцвета и что именно к этому дивизиону в ближайшее время может быть приковано всё внимание фанатов бокса.

«Даже во времена, когда абсолютным чемпионом в крузервейте был Александр Усик, здесь не было так весело, как сейчас. Всё потому, что почти все топовые бойцы тогда были европейцами, и они плохо говорили на английском, и их было тяжело продать американским зрителям.

Теперь в крузервейте происходит расцвет. Не хочется хвастаться, но именно я стал тем самым толчком этого расцвета. Эту новую эру я строю вместе с другими бойцами из Англии, при поддержке его превосходительства Турки Аль аш-Шейха», — приводит слова Опетайи Boxing Scene.

Напомним, Опетайя последний бой проводил в октябре 2024 года в Саудовской Аравии, где победил техническим нокаутом в шестом раунде Джека Месси.

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