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Эдди Хирн рассказал о дальнейших планах на карьеру Джарона Энниса

Эдди Хирн рассказал о дальнейших планах на карьеру Джарона Энниса
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Глава промоутерской компании Matchroom Boxing Эдди Хирн, который занимается делами действующего чемпиона мира по версии IBF в полусреднем весе Джарона Энниса, рассказал о дальнейших планах на карьеру своего подопечного.

«Это однозначно будет либо объединение титулов c другими чемпионами в полусреднем весе, либо же Джарон поднимется в первый средний вес и будет драться там с Вирджилом Ортисом, либо Теренсом Кроуфордом», — приводит слова Хирна Boxing Scene.

Напомним, Эннис свой последний бой провёл в ночь с 9 на 10 ноября в США, где во второй раз победил единогласным решением судей Карена Чухаджяна.

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