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58-летний Майк Тайсон высказался о предстоящем поединке с Джейком Полом

58-летний Майк Тайсон высказался о предстоящем поединке с Джейком Полом
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Легендарный 58-летний чемпион прошлых лет Майк Тайсон высказался о предстоящем поединке с популярным блогером Джейком Полом. Напомним, бой между Майком Тайсоном и Джейком Полом возглавит боксёрский вечер 15 ноября в Арлингтоне (США).

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Джейк Пол — Майк Тайсон
16 ноября 2024, суббота. 06:00 МСК
Джейк Пол
Не началось
Майк Тайсон

«Я очень рад вернуться и готов к этой битве. Чувствую себя счастливым. Уверен, что я могу это сделать, готов подраться с ним. Количество людей говорит само за себя. Этот поединок вызывает огромное внимание. Я не собираюсь проигрывать! Не собираюсь проигрывать — и точка!» — сказал Майк Тайсон на пресс-конференции.

В спортивной карьере Тайсона на счету 50 побед, из которых 44 были одержаны нокаутом, и всего шесть поражений. Пол, в свою очередь, имеет в своем послужном списке 11 проведённых поединков, из которых 10 завершились победами, а одно — поражением.

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58-летний Тайсон провёл открытую тренировку перед боем с Полом:

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