Джейк Пол: Майк Тайсон сказал, что убьёт меня

Американский видеоблогер Джейк Пол, известный по выступлениям на профессиональном ринге, высказался о предстоящем поединке с легендарным 58-летним чемпионом прошлых лет Майком Тайсоном.

«Он сказал, что убьёт меня. Я готов к бою. Я готов к предстоящей ночи. И когда мы выйдем в ринг, я всё докажу. Этот поединок совершенно точно войдёт в историю бокса. И мы пишем эту историю вместе», — сказал Джейк Пол на пресс-конференции.

Бой между Майком Тайсоном и Джейком Полом возглавит боксёрский вечер 15 ноября в Арлингтоне (США). Это будет официальный поединок, который пройдёт по формуле восьми раундов по две минуты.

58-летний Тайсон провёл открытую тренировку перед боем с Полом