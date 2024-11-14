Джейк Пол заключил пари со всеми участниками карда, кто дал прогноз на победу Тайсона

Популярный блогер Джейк Пол во время финальной пресс-конференции заключил пари со всеми участниками боксёрского вечера 15 ноября в Арлингтоне (США), кто сделал прогноз на победу легендарного 58-летнего бойца Майка Тайсона.

Отметим, все участники карда дали прогноз на главный бой вечера, где 10 спортсменов предположили, что победит Тайсон, а лишь три участника отдали победу Полу. Блогер предложил всем, кто поставил против него, пари на $ 1 млн. Один из участников в шутку попросил $ 20.

Бой между Тайсоном и Полом считается официальным и пройдёт по формуле восьми раундов по две минуты. Предыдущий официальный бой Тайсона состоялся в далёком 2005 году, когда он досрочно уступил ирландцу Кевину Макбрайду, в то время как Пол в этом году проведёт уже третий поединок.

Рекорды Майка Тайсона: