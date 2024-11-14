Майк Тайсон и Джейк Пол провели битву взглядов перед боем

Американский видеоблогер Джейк Пол, известный по выступлениям на профессиональном ринге и легендарный 58-летний чемпион прошлых лет Майк Тайсон провели битву взглядов перед боем.

Фото: Кадр из трансляции

Бой между Майком Тайсоном и Джейком Полом возглавит боксёрский вечер 15 ноября в Арлингтоне (США). Это будет официальный поединок, который пройдёт по формуле восьми раундов по две минуты.

На счету Тайсона на счету 50 побед, из которых 44 были одержаны нокаутом, и всего шесть поражений. Джейк Пол провёл 11 поединков, одержав 10 побед и потерпев одно поражение.

58-летний Тайсон провёл открытую тренировку перед боем с Полом