UFC 309: дата и время, когда, где пройдёт турнир, полный кард участников

В ночь с 16 на 17 ноября мск в Нью-Йорке (США) на арене «Мэдисон Сквер Гарден» состоится номерной турнир UFC 309. Главным событием спортивного мероприятия станет титульный поединок в тяжёлом весе между действующим чемпионом Джоном Джонсом и претендентом Стипе Миочичем.
Посмотреть трансляцию турнира можно будет на телеканалах «Матч! Боец» и «Матч ТВ». Также эфир будет доступен на платформе UFC Fight Pass. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию спортивного мероприятия, в которой отразит все ключевые события.
На счету Джонса в ММА 27 побед при одном поражении. В активе Миочича 20 побед и четыре поражения.
Полный кард турнира UFC 309:
Основной кард:
Джон Джонс — Стипе Миочич;
Чарльз Оливейра — Майкл Чендлер;
Бо Никал — Пол Крейг;
Вивиан Араужо — Карин Силва;
Маурисио Руффи — Джеймс Ллонтоп;
Предварительный кард:
Крис Уайдман — Эрик Андерс;
Джонатан Мартинес — Маркус Макги;
Джим Миллер — Дэймон Джексон;
Марчин Тыбура — Джоната Диниз;
Микки Галл — Рамиз Брахимай;
Бассил Хафез — Обан Эллиотт;
Вероника Харди — Эдуарда Моура.
Джон Джонс тренируется в преддверии боя со Стипе Миочичем: