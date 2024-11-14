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UFC 309: дата и время, когда, где пройдёт турнир, полный кард участников

UFC 309: дата и время, когда, где пройдёт турнир, полный кард участников
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В ночь с 16 на 17 ноября мск в Нью-Йорке (США) на арене «Мэдисон Сквер Гарден» состоится номерной турнир UFC 309. Главным событием спортивного мероприятия станет титульный поединок в тяжёлом весе между действующим чемпионом Джоном Джонсом и претендентом Стипе Миочичем.

UFC 2024. UFC 309, Нью-Йорк, США
Джон Джонс — Стипе Миочич
17 ноября 2024, воскресенье. 08:00 МСК
Джон Джонс
Не началось
Стипе Миочич

Посмотреть трансляцию турнира можно будет на телеканалах «Матч! Боец» и «Матч ТВ». Также эфир будет доступен на платформе UFC Fight Pass. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию спортивного мероприятия, в которой отразит все ключевые события.

На счету Джонса в ММА 27 побед при одном поражении. В активе Миочича 20 побед и четыре поражения.

Полный кард турнира UFC 309:

Основной кард:

Джон Джонс — Стипе Миочич;
Чарльз Оливейра — Майкл Чендлер;
Бо Никал — Пол Крейг;
Вивиан Араужо — Карин Силва;
Маурисио Руффи — Джеймс Ллонтоп;

Предварительный кард:

Крис Уайдман — Эрик Андерс;
Джонатан Мартинес — Маркус Макги;
Джим Миллер — Дэймон Джексон;
Марчин Тыбура — Джоната Диниз;
Микки Галл — Рамиз Брахимай;
Бассил Хафез — Обан Эллиотт;
Вероника Харди — Эдуарда Моура.

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