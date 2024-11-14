UFC 309: дата и время, когда, где пройдёт турнир, полный кард участников

В ночь с 16 на 17 ноября мск в Нью-Йорке (США) на арене «Мэдисон Сквер Гарден» состоится номерной турнир UFC 309. Главным событием спортивного мероприятия станет титульный поединок в тяжёлом весе между действующим чемпионом Джоном Джонсом и претендентом Стипе Миочичем.

Посмотреть трансляцию турнира можно будет на телеканалах «Матч! Боец» и «Матч ТВ». Также эфир будет доступен на платформе UFC Fight Pass. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию спортивного мероприятия, в которой отразит все ключевые события.

На счету Джонса в ММА 27 побед при одном поражении. В активе Миочича 20 побед и четыре поражения.

Полный кард турнира UFC 309:

Основной кард:

Джон Джонс — Стипе Миочич;

Чарльз Оливейра — Майкл Чендлер;

Бо Никал — Пол Крейг;

Вивиан Араужо — Карин Силва;

Маурисио Руффи — Джеймс Ллонтоп;

Предварительный кард:

Крис Уайдман — Эрик Андерс;

Джонатан Мартинес — Маркус Макги;

Джим Миллер — Дэймон Джексон;

Марчин Тыбура — Джоната Диниз;

Микки Галл — Рамиз Брахимай;

Бассил Хафез — Обан Эллиотт;

Вероника Харди — Эдуарда Моура.

Джон Джонс тренируется в преддверии боя со Стипе Миочичем: