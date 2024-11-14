«Больше мяч в руки я не возьму». Чемпион UFC Джон Джонс посетил матч «Никс» в НБА

Чемпион UFC в тяжёлой весовой категории американец Джон Джонс побывал на матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) между клубами «Нью-Йорк Никс» и «Чикаго Буллз». Соответствующими фотографией и видео поделилась пресс-служба «Нью-Йорка».

Фото: UFC/ New York Knicks

Чемпион UFC Джон Джонс посетим матч «Никс» в НБА:

«Больше мяч в руки я не возьму», — написал Джонс в социальных сетях.

Сам матч закончился победой «Чикаго» со счётом 124:123.

Напомним, в ночь с 16 на 17 ноября мск в Нью-Йорке состоится номерной турнир UFC 309, в главном событии которого Джонс проведёт поединок с соотечественником Стипе Миочичем. В активе Джона в смешанных единоборствах 27 побед при одном поражении. На счету Миочича 20 побед и четыре поражения.