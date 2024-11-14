«Дикарь готов». Майк Тайсон показал актуальную физическую форму перед боем с Джейком Полом

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в тяжёлом весе легендарный Майк Тайсон разместил новый пост на своей странице в социальных сетях, где показал свежую фотографию.

«Последний день спарринга. Дикарь из ринга готов. Спасибо моей команде», — написал Майк.

Фото: Из личного архива Майка Тайсона

Напомним, в ночь с 15 на 16 ноября 2024 года в Арлингтоне (США) состоится большой боксёрский вечер, главным поединком которого станет противостояние Тайсона и Джейка Пола. Это будет официальный бой, который пройдёт по формуле восьми раундов по две минуты.

В активе Майка 50 побед, из которых 44 были одержаны нокаутом, и всего шесть поражений. Джейк принял участие в 11 поединках, одержав в них 10 побед и потерпев одно поражение.

58-летний Тайсон провёл открытую тренировку перед боем с Полом: