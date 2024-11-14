Адесанья дал категоричный прогноз на бой Джонса и Миочича на UFC 309

Бывший чемпион UFC в среднем весе Исраэль Адесанья поделился мнением о предстоящем поединке между американцами Джоном Джонсом и Стипе Миочичем. Спортсмены сразятся на турнире UFC 309.

«Джон Джонс уже выглядит лучше в тяжёлом весе. Он серьёзно относится к процессу. А то, как он провёл бой с Сирилем Ганом, заставило меня сказать: «Он лучший». Ведь я думал, что Ган доставит ему неприятности, а Джон ему просто сказал: «Подержи моё пиво».

Стипе – жёсткий оппонент. Он может превзойти многих тяжеловесов. Мы видели, что он делал в прошлом. Мы видели его доминирование в качестве тяжеловеса, способного отправлять в нокаут соперников и заставлять их сдаваться. Но в этом бою, как мне кажется, он не справится. Я выберу Джона Джонса – в первых двух раундах он его финиширует», — сказал Адесанья на канале FREESTYLEBENDER в YouTube.

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