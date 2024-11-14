Бывший чемпион мира, а ныне комментатор и аналитик Тони Беллью посетил пресс-конференцию с участием Майка Тайсона и Джейка Пола в преддверии их поединка. Белью и ранее критиковал Пола и остался верен себе и в этот раз. Тони назвал Джейка «величайшим клоуном», а также предложил ему пожилого мужчину в качестве следующего соперника, если у него получится «не умереть» после боя с Тайсоном.

Беллью привёл старика на пресс-конференцию, предложив Полу с ним подраться:

После этого у Беллью забрали микрофон и попросили покинуть пресс-конференцию.

Поединок между Тайсоном и Полом состоится в ночь с 15 на 16 ноября 2024 года в Арлингтоне (США).