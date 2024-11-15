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Джон Джонс — Стипе Миочич: дата и время, когда, где будет бой на UFC 309

Джон Джонс — Стипе Миочич: дата и время, когда, где будет бой на UFC 309
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В ночь с 16 на 17 ноября мск в Нью-Йорке (США) пройдёт номерной турнир UFC 309, в главном поединке которого встретятся чемпион в тяжёлом весе Джон Джонс и Стипе Миочич. Спортсмены сразятся на арене «Мэдисон Сквер Гарден».

UFC 2024. UFC 309, Нью-Йорк, США
Джон Джонс — Стипе Миочич
17 ноября 2024, воскресенье. 08:00 МСК
Джон Джонс
Не началось
Стипе Миочич

Увидеть трансляцию спортивного мероприятия можно будет на телеканалах «Матч! Боец» и «Матч ТВ». Также эфир можно будет посмотреть на платформе UFC Fight Pass. «Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию турнира, в которой отразит все ключевые события.

В общей сложности Джонс к настоящему моменту одержал в смешанных единоборствах 27 побед, а также потерпел одно поражение. На счету Миочича 20 побед и четыре поражения.

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Джон Джонс тренируется в преддверии боя со Стипе Миочичем:

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