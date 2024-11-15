Джон Джонс — Стипе Миочич: дата и время, когда, где будет бой на UFC 309

В ночь с 16 на 17 ноября мск в Нью-Йорке (США) пройдёт номерной турнир UFC 309, в главном поединке которого встретятся чемпион в тяжёлом весе Джон Джонс и Стипе Миочич. Спортсмены сразятся на арене «Мэдисон Сквер Гарден».

Увидеть трансляцию спортивного мероприятия можно будет на телеканалах «Матч! Боец» и «Матч ТВ». Также эфир можно будет посмотреть на платформе UFC Fight Pass. «Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию турнира, в которой отразит все ключевые события.

В общей сложности Джонс к настоящему моменту одержал в смешанных единоборствах 27 побед, а также потерпел одно поражение. На счету Миочича 20 побед и четыре поражения.

Джон Джонс тренируется в преддверии боя со Стипе Миочичем: