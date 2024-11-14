«10 процентов на победу Майка». Сарнавский дал прогноз на бой Тайсона и Пола

Боец клуба «Архангел Михаил», экс-чемпион Fight Nights Александр Сарнавский поделился мнением о предстоящем поединке между Майком Тайсоном и Джейком Полом. Он пройдёт в ночь с 15 на 16 ноября 2024 года в Арлингтоне (США).

«Я думаю, что Джейк Пол выиграет, потому что всё равно он молодой. Тайсону уже сколько? 60 лет. Возраст берёт своё, тем более в таком возрасте не такие кондиции. Этот бой – больше как пиар, наверное. Оба хорошо заработают денег, а в плане спортивной составляющей, ну тут, конечно, у Джека больше шансов на победу, я думаю, всё равно молодой. Тайсон уже, во-первых, и не выступает, и 60 лет — это очень много для профессионального бокса. Так что я думаю, что здесь 90% на 10%. 90% процентов, что Джейк выиграет, и 10%, что Тайсон выиграет. Вот такие прогнозы», — сказал Сарнавский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.

Майк Тайсон точным ударом сбил с ног спарринг-партнёра: