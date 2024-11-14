Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

«10 процентов на победу Майка». Сарнавский дал прогноз на бой Тайсона и Пола

«10 процентов на победу Майка». Сарнавский дал прогноз на бой Тайсона и Пола
Аудио-версия:
Комментарии

Боец клуба «Архангел Михаил», экс-чемпион Fight Nights Александр Сарнавский поделился мнением о предстоящем поединке между Майком Тайсоном и Джейком Полом. Он пройдёт в ночь с 15 на 16 ноября 2024 года в Арлингтоне (США).

Прочие бои 2024. Netflix
Джейк Пол — Майк Тайсон
16 ноября 2024, суббота. 06:00 МСК
Джейк Пол
Не началось
Майк Тайсон

«Я думаю, что Джейк Пол выиграет, потому что всё равно он молодой. Тайсону уже сколько? 60 лет. Возраст берёт своё, тем более в таком возрасте не такие кондиции. Этот бой – больше как пиар, наверное. Оба хорошо заработают денег, а в плане спортивной составляющей, ну тут, конечно, у Джека больше шансов на победу, я думаю, всё равно молодой. Тайсон уже, во-первых, и не выступает, и 60 лет — это очень много для профессионального бокса. Так что я думаю, что здесь 90% на 10%. 90% процентов, что Джейк выиграет, и 10%, что Тайсон выиграет. Вот такие прогнозы», — сказал Сарнавский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.

Материалы по теме
Взвешивание: Тайсон в шикарной форме! Но чем ответит ему Пол? LIVE
Live
Взвешивание: Тайсон в шикарной форме! Но чем ответит ему Пол? LIVE

Майк Тайсон точным ударом сбил с ног спарринг-партнёра:

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android