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Майк Тайсон — Джейк Пол: во сколько начало боя, где смотреть прямую трансляцию

Майк Тайсон — Джейк Пол: во сколько начало боя, где смотреть прямую трансляцию
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В ночь с 15 на 16 ноября мск в Арлингтоне (США) состоится большой боксёрский вечер, в главном поединке которого сразятся легендарный Майк Тайсон и Джейк Пол. Бой будет проходить в восьмираундовом формате, а исход противостояния пойдёт в профессиональный рекорд спортсменов.

Прочие бои 2024. Netflix
Джейк Пол — Майк Тайсон
16 ноября 2024, суббота. 06:00 МСК
Джейк Пол
Не началось
Майк Тайсон

Все бои покажет платформа Netflix. Легальной прямой трансляции турнира в Российской Федерации не ожидается. При этом «Чемпионат» будет вести онлайн-трансляцию, в которой отразит все самые интересные события.

Боксёрский вечер стартует в 4:00 по московскому времени. Тайсон и Пол должны выйти в ринг ориентировочно в 6:00 мск.

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