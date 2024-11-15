Майк Тайсон — Джейк Пол: во сколько начало боя, где смотреть прямую трансляцию

В ночь с 15 на 16 ноября мск в Арлингтоне (США) состоится большой боксёрский вечер, в главном поединке которого сразятся легендарный Майк Тайсон и Джейк Пол. Бой будет проходить в восьмираундовом формате, а исход противостояния пойдёт в профессиональный рекорд спортсменов.

Все бои покажет платформа Netflix. Легальной прямой трансляции турнира в Российской Федерации не ожидается. При этом «Чемпионат» будет вести онлайн-трансляцию, в которой отразит все самые интересные события.

Боксёрский вечер стартует в 4:00 по московскому времени. Тайсон и Пол должны выйти в ринг ориентировочно в 6:00 мск.

Джейк Пол провёл открытую тренировку с причёской в виде петуха: