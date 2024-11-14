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Российский священник будет более 12 часов подряд поднимать гирю в поддержку Петра Яна

Российский священник будет более 12 часов подряд поднимать гирю в поддержку Петра Яна
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Чемпион мира по гиревому спорту среди любителей, руководитель миссионерского и спортивного отделов Алапаевской епархии иеромонах Серафим (Шанин) решил поставить рекорд мира в поддержку российского спортсмена Петра Яна. 23 ноября боец клуба «Архангел Михаил» проведёт поединок с бразильцем Дейвисоном Фигейреду. Спортсмены сразятся на турнире UFC Fight Night в Макао.

В ближайшую субботу священник приедет в зал Петра Яна в Екатеринбурге, Академию единоборств РМК, и 7777 раз выполнит рывок гири весом 12 кг. На постановку рекорда потребуется около 12,5 часа, а само достижение будет фиксироваться в прямом эфире.

Отметим, что за спиной иеромонаха уже есть несколько рекордов России и мира. В 2022 году он выполнил рывок гири 10 кг 5555 раз.

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