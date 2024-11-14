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Джонс, Чендлер и Оливейра показали актуальную физическую форму перед UFC 309

Джонс, Чендлер и Оливейра показали актуальную физическую форму перед UFC 309
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Пресс-служба промоушена UFC поделилась свежими фотографиями участников турнира UFC 309. Лига поделилась фотографиями американца Джона Джонса, который проведёт поединок с соотечественником Стипе Миочичем, а также показала снимки бразильца Чарльза Оливейры и американца Майкла Чендлера, которые проведут бой друг с другом.

«Бойцы наконец примерили свои кастомные шорты! Чьи понравились вам больше всего?» — говорится в сообщении UFC.

Фото: UFC

Фото: UFC

Фото: UFC

Фото: UFC

Напомним, турнир UFC 309 состоится в ночь на 17 ноября мск в Нью-Йорке (США). Спортивное мероприятие пройдёт на арене «Мэдисон Сквер Гарден». Бой между Джонсом и Миочичем будет главным событием спортивного шоу, а Оливейра и Чендлер сразятся в соглавном бою.

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