Джейк Пол защитил ухо бриллиантами за $ 200 тыс., чтобы Тайсон не укусил его

Американский видеоблогер и боксёр Джейк Пол прибыл на пресс-конференцию, посвящённую поединку с Майком Тайсоном, со специальной накладкой на ухо, инкрустированной бриллиантами. Как информирует TMZ, стоимость изделия составляет $ 200 тыс.

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Напомним, Тайсон откусил часть уха Эвандеру Холифилду в их бою-реванше. В первом поединке победу одержал Эвандер, отобравший у Майка чемпионский титул WBA. В реванше Тайсона дисквалифицировали, оштрафовав на $ 3 млн и отобрав боксёрскую лицензию. Позже лицензию ему вернули, а с Холифилдом у него установились тёплые отношения.

Бой между Тайсоном и Полом пройдёт в ночь с 15 на 16 ноября 2024 года в Арлингтоне (США).