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Камил Гаджиев дал прогноз на поединок Джона Джонса и Стипе Миочича

Камил Гаджиев дал прогноз на поединок Джона Джонса и Стипе Миочича
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Известный российский промоутер Камил Гаджиев поделился мнением о предстоящем поединке между чемпионом UFC в тяжёлом весе Джоном Джонсом и Стипе Миочичем. Он пройдёт в ночь с 16 на 17 ноября мск в Нью-Йорке (США) на турнире UFC 309.

UFC 2024. UFC 309, Нью-Йорк, США
Джон Джонс — Стипе Миочич
17 ноября 2024, воскресенье. 08:00 МСК
Джон Джонс
Не началось
Стипе Миочич

«Для Миочича, думаю, это будет последний танец. Только если он выиграет бой, может быть иначе. Но в это я верю слабо. Не то чтобы это абсолютно неконкурентный поединок. Но никто уже очень много лет никаких аргументов Джонсу не предлагает. Не предложит и Миочич на этот раз. Он повоюет по-стариковски, какую-то конкуренцию создаст, но раунду к третьему развалится. А у Джонса, думаю, будет ещё один бой. Примет ли он поединок с Аспиналлом? У него может сложиться ситуация, при которой некуда будет деваться. И если желания драться с Томом не будет, Джонс, возможно, завяжет», — сказал Камил Гаджиев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

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