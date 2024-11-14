Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Гаджиев ответил на вопрос, является ли Джонс величайшим бойцом UFC

Гаджиев ответил на вопрос, является ли Джонс величайшим бойцом UFC
Комментарии

Известный российский промоутер Камил Гаджиев ответил на вопрос по поводу наследия действующего чемпиона UFC в тяжёлой весовой категории Джона Джонса.

«В UFC есть несколько великих бойцов. Кому и кто больше нравится. Джонс, Хабиб, Сен-Пьер, Силва, Роузи. А там уже можно выбирать. Кому-то стиль больше нравится, кому-то — другие аспекты. Вкусовщина», — сказал Гаджиев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

В общей сложности на счету Джонса в ММА 27 побед при одном поражении. В ночь с 16 на 17 ноября мск он проведёт поединок со Стипе Миочичем.

Материалы по теме
UFC 309: Джонс заглядывает за спину Миочичу. Не слишком торопится? LIVE
Live
UFC 309: Джонс заглядывает за спину Миочичу. Не слишком торопится? LIVE

Джон Джонс тренируется в преддверии боя со Стипе Миочичем:

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android