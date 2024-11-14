Гаджиев ответил на вопрос, является ли Джонс величайшим бойцом UFC

Известный российский промоутер Камил Гаджиев ответил на вопрос по поводу наследия действующего чемпиона UFC в тяжёлой весовой категории Джона Джонса.

«В UFC есть несколько великих бойцов. Кому и кто больше нравится. Джонс, Хабиб, Сен-Пьер, Силва, Роузи. А там уже можно выбирать. Кому-то стиль больше нравится, кому-то — другие аспекты. Вкусовщина», — сказал Гаджиев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

В общей сложности на счету Джонса в ММА 27 побед при одном поражении. В ночь с 16 на 17 ноября мск он проведёт поединок со Стипе Миочичем.

Джон Джонс тренируется в преддверии боя со Стипе Миочичем: