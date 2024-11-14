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Гаджиев высказался о бое Чендлера и Оливейры на UFC 309

Гаджиев высказался о бое Чендлера и Оливейры на UFC 309
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Популярный российский промоутер Камил Гаджиев поделился мнением о предстоящем поединке между бразильцем Чарльзом Оливейрой и американцем Майклом Чендлером. Они сразятся на турнире UFC 309 в его соглавном бою.

UFC 2024. UFC 309, Нью-Йорк, США
Чарльз Оливейра — Майкл Чендлер
17 ноября 2024, воскресенье. 07:30 МСК
Чарльз Оливейра
Не началось
Майкл Чендлер

«Пока в дивизионе есть Махачев, ловить им в плане титульных притязаний нечего. А когда Ислам уйдёт выше, тогда шансы появятся. Есть ощущение, что им до Махачева очень далеко. На сам бой сложно делать прогноз. Чендлер — неизвестно в какой форме. Оливейра выглядит фаворитом. Мне кажется, это закончится досрочно», — сказал Камил Гаджиев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

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