Гаджиев высказался о бое Чендлера и Оливейры на UFC 309

Популярный российский промоутер Камил Гаджиев поделился мнением о предстоящем поединке между бразильцем Чарльзом Оливейрой и американцем Майклом Чендлером. Они сразятся на турнире UFC 309 в его соглавном бою.

«Пока в дивизионе есть Махачев, ловить им в плане титульных притязаний нечего. А когда Ислам уйдёт выше, тогда шансы появятся. Есть ощущение, что им до Махачева очень далеко. На сам бой сложно делать прогноз. Чендлер — неизвестно в какой форме. Оливейра выглядит фаворитом. Мне кажется, это закончится досрочно», — сказал Камил Гаджиев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

Чендлер рассказал, что отмена боя с Макгрегором его не сломала: