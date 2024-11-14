«Как там дела в качалке?» 47-летний Олейник встретился с 45-летним Орловским

Именитый российский ветеран смешанных единоборств Алексей Олейник разместил новый пост на своей странице в социальных сетях, где показал фотографию с известным белорусским бойцом Андреем Орловским.

«Как там дела в качалке, пацаны?! На фото: 140 профессиональных боёв. Почти 70 из них — в UFC, кто больше?» — подписал фото Олейник.

Фото: Из личного архива Алексея Олейника

За время карьеры в смешанных единоборствах Олейник принял участие в 80 поединках, в которых одержал 61 победу и потерпел 18 поражений. Ещё один поединок с его участием завершился вничью. Сейчас Алексею 47 лет. В активе 45-летнего Орловского 34 победы и 24 поражения. Ещё два боя с его участием были признаны несостоявшимися.

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