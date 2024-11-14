Владимир Минеев продолжит профессиональную карьеру бойца

Боец смешанных единоборств Владимир Минеев в эксклюзивном интервью подкаст-шоу бренда спортивной и casual одежды FORWARD заявил, что не планирует завершать свою профессиональную карьеру. Ранее Владимир рассказывал о своём намерении закончить со спортом в 2024 году.

В интервью Минеев сообщил, что планирует продолжить свою карьеру в 2025-м. Он пообещал, что зрители ещё увидят его в октагоне.

Посмотреть видео можно в группе в социальной сети «ВКонтакте» «FORWARD | Спортивная одежда» по следующей ссылке:

«Планы [завершить карьеру] переносятся на 2025 год. Думаю, вы меня ещё в октагоне увидите», — заявил Минеев в интервью «FORWARD ПОДКАСТ».

Кроме того, Владимир Минеев не исключил, что его история противостояния с российским бойцом смешанного стиля Магомедом Исмаиловым может продолжиться.

Напомним, последний поединок по правилам бокса между Владимиром Минеевым и Магомедом Исмаиловым состоялся 20 июля 2024 года в Москве в спортивном комплексе Live Arena. Владимир одержал победу единогласным решением судей.

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