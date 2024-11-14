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Федерация кикбоксинга России опровергла участие российских бойцов на турнире в Испании

Федерация кикбоксинга России опровергла участие российских бойцов на турнире в Испании
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Руководство Федерации кикбоксинга России (ФКР) опровергло участие российских бойцов на турнире в испанском городе Аликанте в ноябре 2024 года.

«Настоящим Федерация кикбоксинга России (ФКР), в связи с активизацией деятельности неофициальных неаккредитованных организаций, выдающих себя за общероссийские спортивные федерации, сообщает следующее: ФКР не направляет спортсменов в составе спортивной сборной России по кикбоксингу для их участия в так называемом «чемпионате и первенстве мира по кикбоксингу» под эгидой World Kickboxing Federation (WKF), проведение которого планируется с 18 по 22 ноября 2024 года в испанском Аликанте.

При этом несанкционированную и незаконную деятельность по формированию некой сборной осуществляет Всероссийская федерация кикбоксинга (ВФК), создавая у спортсменов и общественности впечатление возможности официального «представления нашей страны» в вышеуказанном несанкционированном мероприятии. При этом ВФК не является аккредитованной общероссийской федерацией по виду спорта «кикбоксинг», несмотря на наличие словосочетания «всероссийская федерация» в наименовании, и ВФК не имеет полномочий и законной возможности формировать сборные команды России по виду спорта «кикбоксинг» для их направления на международные соревнования.

Согласно Реестру общероссийских и аккредитованных региональных спортивных федераций от 21.08.2024, размещённому на официальном сайте Министерства спорта Российской Федерации в сети Интернет, единственной аккредитованной общероссийской спортивной федерацией является Федерация кикбоксинга России. С учётом изложенного обеспечивать выступление спортсменов в международных спортивных соревнованиях по кикбоксингу «под флагом и гимном Российской Федерации» уполномочена только Федерация кикбоксинга России.

Формирование спортивных сборных команд России по кикбоксингу для участия в Несанкционированных международных мероприятиях Федерацией кикбоксинга России не осуществляется. При этом, несмотря на положения действующего законодательства Российской Федерации, ВФК (неаккредитованная неофициальная организация) призывает российских спортсменов выступать на международных соревнованиях «под флагом и гимном Российской Федерации», что прямо противоречит Закону о спорте», — говорится в пресс-релизе ФКР.

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