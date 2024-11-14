В WWE назвали дату первого боя в прощальном туре Джона Сины, а он намекнул на свою цель

Популярный реслинг-промоушен World Wrestling Entertainment (WWE) в социальных сетях опубликовал дату первого поединка легендарного рестлера и кинозвезды Джона Сины в его прощальном туре.

В WWE заявили, что Джон Сина примет участие в одном из центральных Premium Live Event (PLE) — Royal Rumble — 1 февраля 2025 года. Если учесть, что соперник Джона не был назван, то, вероятно, он станет одним из 30 рестлеров в главном поединке шоу, который пройдёт по правилам королевской битвы.

Особенностью шоу Royal Rumble является проведение двух матчей (один — среди женщин, другой — среди мужчин) на выбывание по правилам «Королевской битвы». 30 рестлеров поочерёдно выходят на ринг. Задача бойцов — элиминировать соперников путём выбрасывания с ринга через третий верхний канат. Побеждает единственный оставшийся на ринге рестлер, который получает возможность сразиться за главный титул WWE на центральном шоу WrestleMania.

Сам Джон в социальных сетях позже опубликовал фотографию действующего неоспоримого чемпиона и одной из главных звёзд — Коди Роудса — в его старом образе «Стардаст», под которым он выступал до своего ухода из WWE в 2016-м. Многие поклонники и эксперты восприняли этот пост Сины как намёк на своего соперника после победы в Royal Rumble.

Фото: Скриншот из социальных сетей

Ранее звезда НБА Тайриз Халибёртон намекнул на своё появление на шоу Royal Rumble.