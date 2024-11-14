Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

В WWE назвали дату первого боя в прощальном туре Джона Сины, а он намекнул на свою цель

В WWE назвали дату первого боя в прощальном туре Джона Сины, а он намекнул на свою цель
Аудио-версия:
Комментарии

Популярный реслинг-промоушен World Wrestling Entertainment (WWE) в социальных сетях опубликовал дату первого поединка легендарного рестлера и кинозвезды Джона Сины в его прощальном туре.

В WWE заявили, что Джон Сина примет участие в одном из центральных Premium Live Event (PLE) — Royal Rumble — 1 февраля 2025 года. Если учесть, что соперник Джона не был назван, то, вероятно, он станет одним из 30 рестлеров в главном поединке шоу, который пройдёт по правилам королевской битвы.

Особенностью шоу Royal Rumble является проведение двух матчей (один — среди женщин, другой — среди мужчин) на выбывание по правилам «Королевской битвы». 30 рестлеров поочерёдно выходят на ринг. Задача бойцов — элиминировать соперников путём выбрасывания с ринга через третий верхний канат. Побеждает единственный оставшийся на ринге рестлер, который получает возможность сразиться за главный титул WWE на центральном шоу WrestleMania.

Сам Джон в социальных сетях позже опубликовал фотографию действующего неоспоримого чемпиона и одной из главных звёзд — Коди Роудса — в его старом образе «Стардаст», под которым он выступал до своего ухода из WWE в 2016-м. Многие поклонники и эксперты восприняли этот пост Сины как намёк на своего соперника после победы в Royal Rumble.

Фото: Скриншот из социальных сетей

Ранее звезда НБА Тайриз Халибёртон намекнул на своё появление на шоу Royal Rumble.

Материалы по теме
Звезда НБА намекнул на своё появление на одном из главных шоу WWE
Источник: Джон Сина может получить шанс побить рекорд в последней для себя WrestleMania
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android