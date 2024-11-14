Боксёр, побеждавший Тайсона, — о Майке: в 2005-м он попытался откусить мне сосок

51-летний ирландский боксёр-профессионал, выступавший в тяжёлой весовой категории, прославившийся своей победой над Майком Тайсоном, Кевин Макбрайд рассказал о преимуществе Тайсона перед Джейком Полом, вспомнив свой поединок с Майком.

«Несмотря на то что в 2005 году Тайсон уже не был тем бойцом, которым он был в расцвете сил, он всё равно бил довольно сильно. Люди не осознают — Джордж Форман доказал это против Майкла Мурера (поединок 1994-го, в котором более молодой и скоростной Мурер доминировал на протяжении практически всего боя, но в 10-м раунде отправился в нокаут. — Прим. «Чемпионата»). Последнее, что у вас остаётся, — ваша сила. Возможно, потеряешь немного скорости и мобильности, но Тайсон именно так и хотел победить в 2005-м у меня.

Фото: Jamie Squire/Getty Images

Он ударил меня так сильно, что я подумал, будто у меня в голове лепреконы играют на барабанах. Я схватил его и сказал: «Если это всё, что у тебя есть, то у тебя проблемы». И потом он попытался откусить мне сосок — мне было очень больно! Я постарался отскочить от него, и мой сосок скользнул по его каппе. Рад, что всё обошлось, иначе стал бы ирландцем с одним соском», — приводит слова Макбрайда издание BosingScene.