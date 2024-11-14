«Диета — по плану, начал». Пётр Ян — о подготовке к поединку с Дейвисоном Фигейреду

31-летний российский боец смешанных боевых искусств, являющийся бывшим чемпионом ACB и UFC (до 61 кг) в легчайшем весе, Пётр Ян прокомментировал свою подготовку к поединку с бразильским атлетом Дейвисоном Фигейреду.

«Диета идёт по плану, начал. Увидимся в Макао 23 ноября!» — приводит слова Яна пресс-служба RCC.

Поединок между Петром Яном и Дейвисоном Фигейреду возглавит кард турнира UFC Fight Night 247. Ян в настоящий момент занимает третье место в рейтинге легчайшего веса UFC. Фигейреду располагается на пятой позиции.

Российскому бойцу Петру Яну 31 год. Спортсмен дебютировал в UFC в 2018 году и в июле 2020-го завоевал чемпионский титул в легчайшем весе (до 61 кг).