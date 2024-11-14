Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

«Диета — по плану, начал». Пётр Ян — о подготовке к поединку с Дейвисоном Фигейреду

«Диета — по плану, начал». Пётр Ян — о подготовке к поединку с Дейвисоном Фигейреду
Комментарии

31-летний российский боец смешанных боевых искусств, являющийся бывшим чемпионом ACB и UFC (до 61 кг) в легчайшем весе, Пётр Ян прокомментировал свою подготовку к поединку с бразильским атлетом Дейвисоном Фигейреду.

UFC 2024. UFC Fight Night 248, Макао, Китай
Пётр Ян — Дейвисон Фигейреду
23 ноября 2024, суббота. 16:30 МСК
Пётр Ян
Не началось
Дейвисон Фигейреду

«Диета идёт по плану, начал. Увидимся в Макао 23 ноября!» — приводит слова Яна пресс-служба RCC.

Поединок между Петром Яном и Дейвисоном Фигейреду возглавит кард турнира UFC Fight Night 247. Ян в настоящий момент занимает третье место в рейтинге легчайшего веса UFC. Фигейреду располагается на пятой позиции.

Российскому бойцу Петру Яну 31 год. Спортсмен дебютировал в UFC в 2018 году и в июле 2020-го завоевал чемпионский титул в легчайшем весе (до 61 кг).

Материалы по теме
«Бьёт, как тяжеловес». Чтобы вернуть величие, Яну стоит штурмовать другой дивизион
«Бьёт, как тяжеловес». Чтобы вернуть величие, Яну стоит штурмовать другой дивизион
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android