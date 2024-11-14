Макбрайд — о бое Тайсон-Пол: Майк нокаутирует его

51-летний ирландский боксёр-профессионал, выступавший в тяжёлой весовой категории и побеждавший Майка Тайсона, Кевин Макбрайд заявил, что Майк нокаутирует Джейка Пола.

«Если Тайсон в отличной форме — уверен, что и Джейк в отличной форме — потому что он очень активен в своей подготовке. И как только ты выйдешь на ринг, что-то может измениться. Ты убийца и хочешь, чтобы твой соперник ушёл в нокаут.

И Майк Тайсон не будет бездельничать. Я сказал, что Тайсон нокаутирует его – это моё мнение. Джейка Пола победил даже Томми Фьюри [в 2023-м]. Не думаю, что Джейк Пол способен повлиять на Тайсона. Тайсон собирается управлять боем благодаря своей силе. У Пола есть только молодость», — приводит слова Макбрайда издание BoxingScene.

Поединок между Джейком и Майком состоится 16 ноября.

Ранее Макбрайд рассказал о своём поединке с Майком в 2005 году.