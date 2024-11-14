«Если Тайсон победит, то я бы вернулся на ринг». Макбрайд — о бое Тайсон-Пол

51-летний ирландский боксёр-профессионал, выступавший в тяжёлой весовой категории, прославившийся своей победой над Майком Тайсоном, Кевин Макбрайд заявил, что в случае победы Майка над Джейком Полом вернётся на ринг для боя с Тайсоном.

«Во время моего боя с Тайсоном [в 2005] все говорили: «Кевина Макбрайда собираются убить». Я изменил главу в учебниках по истории бокса в своё время. Сейчас даже я бы сразился с Джейком Полом, хотя не тренировался несколько месяцев. Поэтому если победит Майк Тайсон, я бы вышел из отставки и сразился с ним», — приводит слова Макбрайда издание BoxingScene.

Ранее Макбрайд вспомнил, как во время их поединка Майк почти откусил сосок Кевину.