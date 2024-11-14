Волкановски — о Джонсе: хочет быть величайшим — пускай дерётся с Аспиналлом

Экс-чемпион UFC в полулёгком весе Александр Волкановски отозвался о поведении действующего чемпиона в тяжёлом весе Джона Джонса и его высказываниях по поводу поединка с временным чемпионом UFC в тяжёлом весе Томом Аспиналлом.

«Если Джонс хочет стать величайшим чемпионом в тяжёлом весе и хочет по-настоящему претендовать на эту корону, то почему избегает Аспиналла? Меня будет сложно убедить, что ты настоящий чемпион, если не сразишься с Томом Аспиналлом, пока он — временный чемпион и самая большая угроза в дивизионе. Нужно ли Джону Джонсу это делать? Нет.

У Джона уже невероятное наследие, но если он хочет претендовать на звание величайшего и сказать, что он — настоящий двукратный чемпион, то ему придётся сразиться с Томом Аспиналлом. Если ему хочется, чтобы в резюме было написано: «Я — величайший тяжеловес», то придётся драться с Аспиналлом. Думаю, он определённо представляет самую большую угрозу в борьбе, он может быть опасен на любом уровне поединка, и он настоящий тяжеловес», — приводит слова Волкановского издание MMAJunkie.

Напомним, на турнире UFC 309 в Нью-Йорке (США) Джонс проведёт первую защиту титула против экс-чемпиона и соотечественника Стипе Миочича.