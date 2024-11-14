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Майк Тайсон и Джейк Пол прошли предварительное техническое взвешивание

Майк Тайсон и Джейк Пол прошли предварительное техническое взвешивание
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58-летний американский боксёр-профессионал, выступавший в тяжёлой весовой категории; один из самых известных и узнаваемых боксёров в истории и абсолютный чемпион Майк Тайсон и его соотечественник, спортсмен и блогер Джейк Пол, прошли предварительное техническое взвешивание перед своим поединком 16 ноября.

Результаты технического взвешивания журналистам и публике не сообщались.

Поединок между боксёрами будет восьмираундовым. Результат будет засчитан в профессиональном рекорде обоих бойцов. Для Тайсона это первый невыставочный бой за последние 19 лет. Джейк Пол проведёт 12-й поединок в карьере, его текущий рекорд — 10-1. Изначально бой должен был состояться ещё летом, однако из-за проблем со здоровьем у Железного Майка он был перенесён.

В ночь 15 ноября состоится церемония взвешивания. Она запланирована на 3:00 мск.

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