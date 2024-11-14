Волкановски — о желании Джонса биться с Перейрой: знает, что Аспиналл больше угрожает

Экс-чемпион UFC в полулёгком весе Александр Волкановски прокомментировал желание чемпиона в тяжёлом весе Джона Джонса встретиться в октагоне с бразильским владельцем пояса в полутяжёлом весе Алексом Перейрой.

«Я знаю, что ходят разговоры о том, что Джонс, возможно, проведёт бой с Перейрой. Он, вероятно, находится в таком положении, что: «мне не нужно делать своё наследие ещё больше». Я просто хочу более масштабных боёв». Перейра сейчас является громким именем, так что, возможно, он гонится за этим, и это умно. Он знает, что Том Аспиналл представляет собой гораздо большую угрозу», — приводит слова Волкановски издание MMAJunkie.

Ранее Волкановски отозвался об избегании Джонсом Тома Аспиналла.