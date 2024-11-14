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Руководитель букмекерской конторы — о бое Тайсон-Пол: игроки хотят увидеть нокаут от Майка

Руководитель букмекерской конторы — о бое Тайсон-Пол: игроки хотят увидеть нокаут от Майка
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Алекс Реллья, являющийся руководителем одной из зарубежных букмекерских контор, поделился ожиданиями игроком от поединка легендарного абсолютного чемпиона в тяжёлом весе по боксу Майка Тайсона и Джейка Пола.

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Джейк Пол — Майк Тайсон
16 ноября 2024, суббота. 06:00 МСК
Джейк Пол
Не началось
Майк Тайсон

«Мы ожидаем, что бой Джейка Пола и Майка Тайсона станет самым кассовым, с точки зрения количества сумм и ставок на боксёрский поединок в истории многих букмекерских контор. Игроки хотят, чтобы Пол был нокаутирован, и любят Тайсона как аутсайдера боя. Но букмекеры видят победу Джейка», - приводит слова Релльи журналист Джон Юинг.

Напомним, бой между Тайсоном и Полом состоится 15 ноября в Арлингтоне (США), где они возглавят боксёрское шоу восьмираундовым рейтинговым поединком.

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Майк Тайсон — Джейк Пол: ветеран идёт за нокаутом. Или будет нокаутирован сам? LIVE
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