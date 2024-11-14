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Джейк Пол оставил послание своим недоброжелателям перед боем с Майком Тайсоном

Джейк Пол оставил послание своим недоброжелателям перед боем с Майком Тайсоном
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Американский видеоблогер Джейк Пол, известный по выступлениям на профессиональном ринге, оставил послание своим критикам перед поединком с легендарным 58-летним чемпионом прошлых лет Майком Тайсоном.

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Джейк Пол — Майк Тайсон
16 ноября 2024, суббота. 06:00 МСК
Джейк Пол
Не началось
Майк Тайсон

«К чёрту всех хейтеров. История ждёт», — написал Джейк в социальных сетях.

Бой между Майком Тайсоном и Джейком Полом возглавит боксёрский вечер 15 ноября в Арлингтоне (США). Это будет официальный поединок, который пройдёт по формуле восьми раундов по две минуты. Предыдущий официальный бой Тайсона состоялся в далёком 2005 году, когда он досрочно уступил ирландцу Кевину Макбрайду, в то время как Пол в этом году проведёт уже третий поединок.

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