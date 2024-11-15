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Глава UFC раскрыл планы на титульный бой Хамзата Чимаева

Глава UFC раскрыл планы на титульный бой Хамзата Чимаева
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Президент лиги UFC Дана Уайт рассказал, когда непобеждённый чеченский боец смешанных единоборств Хамзат Чимаев может получить титульный бой.

«Я рассчитываю, что Хамзат Чимаев получит титульный бой в 2025 году. Посмотрим, как всё сложится. Я хочу, чтобы он дрался в Соединённых Штатах — дрался за титул здесь, в США», — приводит слова Уайта Low Kick MMA.

Напомним, в последнем поединке, который состоялся 26 октября на турнире UFC 308, Чимаев победил бывшего обладателя чемпионского титула UFC в среднем весе австралийца Роберта Уиттакера. Бой завершился победой чеченца заломом шеи в первом раунде.

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