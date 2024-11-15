Джонс отказался пожать руку Миочичу на битве взглядов перед турниром UFC 309

Чемпион UFC в тяжёлой весовой категории американец Джон Джонс не пожимать руку соотечественнику Стипе Миочичу во время битвы взглядов накануне турнира UFC 309.

Фото: Кадр из трансляции

Турнир UFC 309 пройдёт в ночь на 17 ноября мск в Нью-Йорке (США) на арене «Мэдисон Сквер Гарден». Поединок между Джонсом и Миочичем будет главным событием спортивного шоу.

В активе Джона в смешанных единоборствах 27 побед при одном поражении. На счету Миочича 20 побед и четыре поражения. В своём последнем бою в марте 2023 года Джонс победил Сирила Гана. Миочич, в свою очередь, в последний раз выходил в октагон в марте 2021 года, проиграв Фрэнсису Нганну.

Джон Джонс — главный рекордсмен UFC