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Джонс отказался пожать руку Миочичу на битве взглядов перед турниром UFC 309

Джонс отказался пожать руку Миочичу на битве взглядов перед турниром UFC 309
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Чемпион UFC в тяжёлой весовой категории американец Джон Джонс не пожимать руку соотечественнику Стипе Миочичу во время битвы взглядов накануне турнира UFC 309.

UFC 2024. UFC 309, Нью-Йорк, США
Джон Джонс — Стипе Миочич
17 ноября 2024, воскресенье. 08:00 МСК
Джон Джонс
Не началось
Стипе Миочич

Фото: Кадр из трансляции

Турнир UFC 309 пройдёт в ночь на 17 ноября мск в Нью-Йорке (США) на арене «Мэдисон Сквер Гарден». Поединок между Джонсом и Миочичем будет главным событием спортивного шоу.

В активе Джона в смешанных единоборствах 27 побед при одном поражении. На счету Миочича 20 побед и четыре поражения. В своём последнем бою в марте 2023 года Джонс победил Сирила Гана. Миочич, в свою очередь, в последний раз выходил в октагон в марте 2021 года, проиграв Фрэнсису Нганну.

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