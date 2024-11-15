Гонорар Майка Тайсона и Джейка Пола за бой 16 ноября 2024 года

Американский видеоблогер Джейк Пол заработает около $ 40 млн за предстоящий бой с бывшим абсолютным чемпионом мира соотечественником Майком Тайсоном.

Гонорар легендарного боксёра, в свою очередь, составит около $ 20 млн.

Бой между Майком Тайсоном и Джейком Полом возглавит боксёрский вечер 15 ноября в Арлингтоне (США). Это будет официальный поединок, который пройдёт по формуле восьми раундов по две минуты.

На счету Пола в профессиональном боксе 10 побед (семь — нокаутом) и одно поражение. Тайсон, в свою очередь, одержал 50 побед, из которых 44 — нокаутом, и потерпел шесть поражений.

58-летний Тайсон провёл открытую тренировку перед боем с Полом