Чарльз Оливейра — Майкл Чендлер: дата и время, когда, где будет бой на UFC 309

В ночь с 16 на 17 ноября мск на арене «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке пройдёт турнир по смешанным единоборствам UFC 309. В его соглавном бою встретятся бразильский боец Чарльз Оливейра (34-10-0, 1 NC) и американец Майкл Чендлер (23-8-0).

Ориентировочное время начала поединка между Оливейрой и Чендлером — 7:30 мск 17 ноября. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию, в которой расскажет обо всех главных событиях турнира, в том числе и о бое Чарльз Оливейра — Майкл Чендлер.

Ранее эти соперники встречались в октагоне 16 мая 2021 года в бою за титул чемпиона UFC в лёгком весе, победу техническим нокаутом одержал Оливейра.

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