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Чарльз Оливейра — Майкл Чендлер: дата и время, когда, где будет бой на UFC 309

Чарльз Оливейра — Майкл Чендлер: дата и время, когда, где будет бой на UFC 309
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В ночь с 16 на 17 ноября мск на арене «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке пройдёт турнир по смешанным единоборствам UFC 309. В его соглавном бою встретятся бразильский боец Чарльз Оливейра (34-10-0, 1 NC) и американец Майкл Чендлер (23-8-0).

UFC 2024. UFC 309, Нью-Йорк, США
Чарльз Оливейра — Майкл Чендлер
17 ноября 2024, воскресенье. 07:30 МСК
Чарльз Оливейра
Не началось
Майкл Чендлер

Ориентировочное время начала поединка между Оливейрой и Чендлером — 7:30 мск 17 ноября. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию, в которой расскажет обо всех главных событиях турнира, в том числе и о бое Чарльз Оливейра — Майкл Чендлер.

Ранее эти соперники встречались в октагоне 16 мая 2021 года в бою за титул чемпиона UFC в лёгком весе, победу техническим нокаутом одержал Оливейра.

Видео: Майкл Чендлер отметил текилой отмену боя с Конором Макгрегором

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