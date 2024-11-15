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Дана Уайт объявил о возвращении старых перчаток, начиная с турнира UFC 309

UFC вернёт перчатки старого образца на постоянной основе
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Глава UFC Дана Уайт официально сообщил, что промоушн возвращает к применению перчатки старого образца. Обратный переход произойдёт на турнире UFC 309, который состоится в ночь с 16 на 17 ноября мск на арене «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке.

«Изначально мы создали эти перчатки, чтобы предотвратить удары в глаза, и, вы знаете, у нас были благие намерения. Но было много жалоб на то, что они не сработали. Люди были недовольны ими. Поэтому я принял решение — позвонил нашему главному операционному директору Лоуренсу и сказал: «Я меняю перчатки. Я хочу новые перчатки, а старые возвращаю». Так что теперь это будут старые перчатки, да. Новые перчатки теперь стали старыми", — рассказал Уайт на пресс-конференции.

Перчатки нового образца были введены в UFC в июне 2024 года. Таким образом, их применение продлилось менее шести месяцев.

Видео: Дана Уайт провёл эфир с Хасбиком

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