Майк Тайсон — Джейк Пол: где смотреть прямую трансляцию боя, на каком канале

В ночь с 15 на 16 ноября в Арлингтоне (США) состоится большой боксёрский вечер, в главном событии которого легендарный Майк Тайсон проведёт бой с видеоблогером Джейком Полом.

Все бои покажет платформа Netflix. Легальной прямой трансляции турнира в России не ожидается. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию, в которой отразит все самые интересные события.

Пол провёл в профессиональном боксе 11 боёв, в которых одержал 10 побед (семь — нокаутом) и потерпел одно поражение. Тайсон, в свою очередь, одержал 50 побед, из которых 44 — нокаутом, и потерпел шесть поражений.

58-летний Тайсон провёл открытую тренировку перед боем с Полом