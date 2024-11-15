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Майк Тайсон — Джейк Пол: где смотреть прямую трансляцию боя, на каком канале

Майк Тайсон — Джейк Пол: где смотреть прямую трансляцию боя, на каком канале
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В ночь с 15 на 16 ноября в Арлингтоне (США) состоится большой боксёрский вечер, в главном событии которого легендарный Майк Тайсон проведёт бой с видеоблогером Джейком Полом.

Прочие бои 2024. Netflix
Джейк Пол — Майк Тайсон
16 ноября 2024, суббота. 06:00 МСК
Джейк Пол
Не началось
Майк Тайсон

Все бои покажет платформа Netflix. Легальной прямой трансляции турнира в России не ожидается. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию, в которой отразит все самые интересные события.

Пол провёл в профессиональном боксе 11 боёв, в которых одержал 10 побед (семь — нокаутом) и потерпел одно поражение. Тайсон, в свою очередь, одержал 50 побед, из которых 44 — нокаутом, и потерпел шесть поражений.

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