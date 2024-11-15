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Дана Уайт рассказал о переживаниях за здоровье Майка Тайсона из-за боя с Джейком Полом

Дана Уайт рассказал о переживаниях за здоровье Майка Тайсона из-за боя с Джейком Полом
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Глава UFC Дана Уайт высказался о предстоящем поединке 27-летнего видеоблогера Джейка Пола и 58-летнего легендарного боксёра Майка Тайсона.

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Джейк Пол — Майк Тайсон
16 ноября 2024, суббота. 06:00 МСК
Джейк Пол
Не началось
Майк Тайсон

«Я не скажу ничего плохого об этом бое, потому что я люблю Майка Тайсона. Единственное, на что я надеюсь, — что Майк выйдет из этого боя здоровым. Мне 55, и, очевидно, я никогда не был на том уровне атлета, как Майк Тайсон, но 27 против 58? Трудно постоянно тренироваться в этом возрасте только ради здоровья и не получить травму. Тренироваться ради чего-то такого? Просто, я люблю Майка. Надеюсь, он заработает кучу денег в пятницу, и я надеюсь, что он выйдет здоровым», — приводит слова Уайта Bj Penn.

Пол провёл в профессиональном боксе 11 боёв, в которых одержал 10 побед (семь — нокаутом) и потерпел одно поражение. Тайсон, в свою очередь, одержал 50 побед, из которых 44 — нокаутом, и потерпел шесть поражений.

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