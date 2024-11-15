Дана Уайт рассказал о переживаниях за здоровье Майка Тайсона из-за боя с Джейком Полом

Глава UFC Дана Уайт высказался о предстоящем поединке 27-летнего видеоблогера Джейка Пола и 58-летнего легендарного боксёра Майка Тайсона.

«Я не скажу ничего плохого об этом бое, потому что я люблю Майка Тайсона. Единственное, на что я надеюсь, — что Майк выйдет из этого боя здоровым. Мне 55, и, очевидно, я никогда не был на том уровне атлета, как Майк Тайсон, но 27 против 58? Трудно постоянно тренироваться в этом возрасте только ради здоровья и не получить травму. Тренироваться ради чего-то такого? Просто, я люблю Майка. Надеюсь, он заработает кучу денег в пятницу, и я надеюсь, что он выйдет здоровым», — приводит слова Уайта Bj Penn.

Пол провёл в профессиональном боксе 11 боёв, в которых одержал 10 побед (семь — нокаутом) и потерпел одно поражение. Тайсон, в свою очередь, одержал 50 побед, из которых 44 — нокаутом, и потерпел шесть поражений.

58-летний Тайсон провёл открытую тренировку перед боем с Полом