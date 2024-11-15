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Объявлены результаты взвешивания Майка Тайсона и Джейка Пола

Объявлены результаты взвешивания Майка Тайсона и Джейка Пола
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58-летний американский боксёр, бывший абсолютный чемпион мира в тяжёлой весовой категории Майк Тайсон и его 27-летний соотечественник блогер Джейк Пол прошли процедуру взвешивания перед очным поединком, который состоится в ночь с 15 на 16 ноября мск.

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Джейк Пол — Майк Тайсон
16 ноября 2024, суббота. 06:00 МСК
Джейк Пол
Не началось
Майк Тайсон

Официальный вес Майка Тайсона перед боем составил 103,41 кг, вес Джейка Пола — 102,96 кг.

Поединок между Тайсоном и Полом будет официальным и пройдёт в формате восьми раундов по две минуты, результат будет засчитан в профессиональном рекорде обоих бойцов. Для Тайсона этот поединок станет первым невыставочным за последние 19 лет.

Видео: 58-летний Тайсон провёл открытую тренировку перед боем с Полом

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