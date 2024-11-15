Майк Тайсон ударил Джейка Пола на битве взглядов

58-летний американский боксёр-профессионал Майк Тайсон, выступавший в тяжёлой весовой категории, ударил видеоблогера 27-летнего Джейка Пола на битве взглядов перед боксёрским поединком.

Фото: Кадр из трансляции

Фото: Кадр из трансляции

Поединок между боксёрами будет восьмираундовым. Результат будет засчитан в профессиональном рекорде обоих бойцов.

Бой между Тайсоном и Полом состоится в ночь с 15 на 16 ноября в Арлингтоне (США).

Пол провёл в профессиональном боксе 11 боёв, в которых одержал 10 побед (семь — нокаутом) и потерпел одно поражение. Тайсон, в свою очередь, одержал 50 побед, из которых 44 — нокаутом, и потерпел шесть поражений.

Рекорды Майка Тайсона